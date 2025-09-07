Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Yeni Eğitim Yılı Dilekleri

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ümit ediyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl siyasi polemik, sınav güvenliği ve daha birçok sorunlarla değil; yavrularımız için sağladığı imkanlarla gündeme gelir" dedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yarın başlayacak 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ders zili çalıyor. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın yarınlarımızın umudu öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; en güzel başarılara vesile olmasını diliyorum.

Ümit ediyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl siyasi polemik, sınav güvenliği ve daha birçok sorunlarla değil; yavrularımız için sağladığı imkanlarla gündeme gelir.

Bizler Saadet Partisi iktidarında, evlatlarımız için fırsat eşitliğini sağlayan, fiziki imkanları tamamlanmış ve beklentilere cevap veren bir eğitim sistemini hayata geçireceğiz."