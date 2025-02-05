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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Keşmir Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Keşmir Vurgusu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Keşmir sorununa dikkat çekerek, bu meselenin 2,5 milyar İslam aleminin kan kaybetmesi anlamına geldiğini ifade etti. Arıkan, İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilememesi durumunda, Keşmir sorununun çözülemeyeceğini savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Keşmir sorunu demek 2,5 milyar İslam aleminin kan kaybetmesi demektir." dedi.

Arıkan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde düzenlenen "Keşmir Dayanışma Günü" programına katıldı.

Burada konuşan Arıkan, diğer mazlum coğrafyalarda olduğu gibi, İslam ülkeleri ortak bir duruş sergilemediği müddetçe Keşmir sorununun çözülemeyeceğini, zulmün katlanarak devam edeceğini belirtti.

Keşmir'de baskı ve zulmün 1947'den beri devam ettiğini dile getiren Arıkan, yaşananların bölgede yer alan birçok aktöre ve savaş baronlarına büyük faydalar sağladığını öne sürdü.

Mahmut Arıkan, Keşmir sorununun devam etmesinin emperyal planlar için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sorun tek başına Keşmir ile sınırlı kalmamaktadır. Pakistan ve Hindistan da Keşmir meselesiyle birlikte sürekli küresel güçlerin kaos planlarına muhatap olmaktadır. Keşmir sorunu demek 2,5 milyar İslam aleminin kan kaybetmesi demektir. İşte bu yüzden Pakistan'ın, öncelikle Keşmir halkının yararına ve ardından bölgenin genel istikrarı için Keşmir sorununu çözme gayretini destekliyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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