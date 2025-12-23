Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Mahmut Arıkan: Emeği Ezen, Yoksulluğu Dayatan Yeni Asgari Ücret Rakamı Asla Kabul Edilemez
Mahmut Arıkan, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına sert tepki gösterdi. 'Emeği ezen, yoksulluğu dayatan yeni asgari ücret rakamı asla kabul edilemez' dedi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.
Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz azami, enflasyon azami, ücret asgari! Emeği ezen, yoksulluğu dayatan yeni asgari ücret rakamı asla kabul edilemez. Asgari değil insanca yaşam ücreti!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel