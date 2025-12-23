Haberler

Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Mahmut Arıkan: Emeği Ezen, Yoksulluğu Dayatan Yeni Asgari Ücret Rakamı Asla Kabul Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahmut Arıkan, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına sert tepki gösterdi. 'Emeği ezen, yoksulluğu dayatan yeni asgari ücret rakamı asla kabul edilemez' dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz azami, enflasyon azami, ücret asgari! Emeği ezen, yoksulluğu dayatan yeni asgari ücret rakamı asla kabul edilemez. Asgari değil insanca yaşam ücreti!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

Her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar