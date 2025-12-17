Mahmut Arıkan'dan Asgari Ücret Tepkisi: "Vatandaşın Yastığının Altında Altın Değil, Fatura Var"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, hükümetin asgari ücret politikasına tepki göstererek "Vatandaşın yastığının altında altın değil, fatura var" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoyla hükümetin asgari ücret politikalarına tepki gösterdi. Arıkan, iktidarın yıllardır aynı söylemleri tekrar ettiğini belirterek, asgari ücretlinin her dönemde açlık sınırına mahküm edildiğini ifade etti.

Açıklamasında iktidarın sıkça dile getirdiği "yastık altındaki altınlar" söylemine dikkati çeken Arıkan, bu yaklaşımın toplumun gerçeklerinden tamamen kopuk olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşın yastığının altında altın arıyorlar. Oysa vatandaşın yastığının altında altın değil; doğal gaz faturası var, elektrik faturası var, su faturası var, kira var, ödenemeyen kredi kartı borçları var" ifadelerini kullandı.

Arıkan, videoda şunları kaydetti:

"Bugünlerde yine asgari ücret zammı konuşuluyor, yine aynı tiyatro sergileniyor. Sahne aynı, dekor aynı, oyuncular aynı, senaryo aynı; bu durumda sonuç da aynı olacak. Asgari ücretli yine açlık sınırına mahkum edilecek. O asgari ücret ki; bu hükümetin iş başına geldiğinde 184 liraydı, tam 7 çeyrek altın alınıyordu. Bugünkü asgari ücretle kaç tane alınabiliyor? Sadece 2 çeyrek.

Peki, bu aradaki 5 altını kim aldı? Biz söyleyelim! Bu çeyrek, şatafata, bu çeyrek, israfa, bu çeyrek, yandaşa, bu iki çeyrek de faiz lobilerine gitti. Buna rağmen sanki vatandaş suçluymuş gibi hala 'yastık altındaki altın çıksa, cari açık kapanacak' diyorlar. Herhalde vatandaşın yastığını, kendi kuş tüyü yastıklarıyla karıştırıyorlar. Gözlerini diktikleri vatandaşın yastığının altında ne var, hadi birlikte bakalım; doğal gaz faturası var, elektrik faturası var, su faturası var, kira var, bir türlü kapatamadığı kredi kartlarının ekstresi var. 23 yıl önce iktidara, asgari ücreti eleştirerek gelmişlerdi. Evet, bunların peşinden gidilmez. Asgari ücretle geldiler. Geldikleri gibi gidecekler."