Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: "Emeğin, Alın Terinin, İnsanın ve Umudun Olduğu Her Yerdeydik"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 2025 yılında yaptığı çalışmaları vurgulayarak, emeğin ve umudun olduğu her yerde bulunduklarını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 2025 yılında yaptıklarına ilişkin video paylaşımını alıntıladı. Arıkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Madenden tersaneye,

Tarladan pazara, Fabrikadan esnafa…

Edirne'den Kars'a,

Beyrut'tan Bosna'ya,

Asya'dan Avrupa'ya..

Emeğin, alınterinin, insanın ve umudun olduğu her yerdeydik…"

