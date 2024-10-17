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Saadet Partisi Gençlik Kolları'ndan Filistin Protestosu

Saadet Partisi Gençlik Kolları'ndan Filistin Protestosu
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Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Katliama Ortak Olma' başlığıyla basın açıklaması yaptı. Ahmet Cevher Eröz, Gazze halkının direnişine destek çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kollarınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Katliama Ortak Olma" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.

Konya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Cevher Eröz, Kültürpark Meydanı'nda yaptığı açıklamada, son bir yıldır Gazze halkının kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak inandığı dava için her şeyi feda etmenin destanını yazdığını söyledi.

Gazze halkının her türlü ihanete, terk edilmeye ve yalnız bırakılmaya rağmen yine de geri adım atmadığını vurgulayan Eröz, "Bugün burada bir kez daha toplandık. Artık direnişe selam göndermekten, Yemen, Lübnan, Irak gibi destek cephelerine övgü göndermekten, mazlum Filistin halkına dua göndermekten, işgalci siyonist soykırım çetesine lanetler göndermekten utanıyoruz. Bir yıl geçtiği halde hala direniş liderlerinin çağrısına uyup da Aksa Tufanı'na elindeki imkanlarla katılmayan uzak İslam ülkelerine serzenişler, sitemler göndermekten de utanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de Filistin için yeni adımlar atması gerektiğini belirten Eröz, şöyle konuştu:

"İslam ülkeleri, artık İsrail'i kınamak için değil güçlerini birleştirerek 'Ortak İslam Barış Gücü' oluşturup zulme fiilen müdahale etme gündemiyle toplansın. İşte D-8 ülkeleri, ilk adımı atmak için ilk durak olarak orada. Bunları yapılmalı, edilmeli gibi lafızlarla, mahcup, edilgen kalıplarla değil somut cümlelerle istiyoruz. Uzaklardan ve bilinmezlerden değil ülkemizi yönetenlerden, yetki sahiplerinden, gerçek muhataplarından istiyoruz. Bunları bir lütuf olarak değil en tabii vatandaşlık hakkımız olarak istiyoruz. Bunları sadece Milli Görüşçüler olarak kendimiz için değil imanımızın ve insanlığımız zaruri gereği olarak, bu ülkenin tüm vatandaşlarının vicdanının sesi olarak istiyoruz. Buradan ilan ediyoruz. Bizler 3 kişi kalsak bile her hafta şehrin meydanından gerçek icraat taleplerini haykırmaya devam edeceğiz. Artık dualarımızı ve lanetlerimizi evde yapacağız, meydanlara sadece en yalın hakikati bıkmadan, usanmadan haykırmak için çıkacağız."

Alanda toplanan Saadet Partililer, açıklama sonrası İsrail bayrağını yaktı, slogan attı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

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