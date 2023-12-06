Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM Grubu Çalışma Koşullarına Tepki Gösterdi

Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM Grubu, grup odalarının çalışma koşullarına ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çalışma koşullarına ilişkin yazdığı bilgi notuna tepki gösterdi. Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "17 metrekarelik bir yerde 37 kişi çalışır mı? Yani neredeyse şuraya getirip bir çadır kuracağız. Sayın Numan Kurtulmuş'u TBMM'nin mehabetine uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz" dedi. Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise, Meclis tören salonunun üst katındaki boş odaları basın mensuplarına gezdirerek, "Bir siyasi parti grubuna yeterince çalışma ortamı sağlamıyorsunuz ama Meclis'te bu kadar yeri boş bırakıyorsunuz" diye konuştu.

Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM Grubu, Meclis Genel Kurulu salonunda gruplarına ayrılmış bir yer olmadığı gerekçesiyle, eylem yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devreye girmesi ile MHP sıralarının bir bölümü Saadet Partisi Grubu'na ayrılmıştı.

Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya; bugün Grup Yönetimi için ayrılan odanın koşulları ile ilgili açıklama yaptı.

"ONLARIN OTURDUĞU YER 400 METREKARE, BİZİMKİ 32 METREKARE"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bilgi notu olarak gönderdiği yazıda, tahsis edilen odaların toplamda 70 metrekare olduğu bilgisini eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 ay geçti fiziki mekanlarımızın düzeltilmesini istedik. Burada 37 arkadaşımız çalışıyor. Her grubun 38 kişilik çalışma ekibi var. Milletvekillerinin de yüzde 10 da grubun milletvekili sayısı oranında bir artış var. 17 metrekarelik bir yerde 37 kişi çalışır mı? Meselemiz çalışma değil rahat çalışma imkanı. Sayın Numan Kurtulmuş ile her görüşmemizde şunu söyledi bize, 'hallediyoruz, hallediyoruz, hallediyoruz.'

Geçmişte de burada mağduriyet yaşamış bir gelenekten geliyorlar kendileri. Ama kendilerinin yaşadığı mağduriyetleri başkalarına yaşatmaktan zevk alıyorlar. Hani hukuk vardı Türkiye'de, hani adalet vardı. Meclisinizde adalet olmazsa sokaklarınızda adalet olur mu? Diğer partilerde eleman çalıştırılıyor. Onların bulunduğu ortam 400-500 metrekare alanda çalışırken bizim oturduğumuz yer toplamda 32 metrekarelik bir yer. Bize buna müstahak görenler, 'keser döner sap döner bir gün olur hesap döner' diyoruz. Yani neredeyse şuraya getirip bir çadır kuracağız. Sayın Numan Kurtulmuş'u TBMM'nin mehabetine uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını doğru bir şekilde sağlasın."

KAYA: MECLİS'TE ODALARI BOŞ BIRAKIYORSUNUZ

Kendi imkanlarıyla odaların ölçülerini aldıklarını belirten Bülent Kaya ise, Meclis Başkanı Numan Kurutuluş'un bilgi notunda belirttiği gibi odaların 70 metrekare olmadığını söyledi. Kaya, Meclis tören salonunun üst katındaki boş odaları basın mensuplarına gösterdi. Kurtuluş, "'Partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurudur' diyoruz. Bir siyasi parti grubuna yeterince çalışma ortamı sağlamıyorsunuz ama Meclis'te bu kadar yeri boş bırakıyorsunuz. Orası özel alan benim orayla ilgili farklı düşüncelerim var gibi sözlerle geçiştiriyorsunuz.

Sayın Meclis Başkanı lütfedip danışmanları aracılığı ile bir bilgi notu gönderdi. Bu bilgi notunu eminim ki kendisi yazmamıştır. Danışmanları kaleme almıştır ve danışmanları tarafından herhalde yanlış yönlendirilmiş. Hakikati süslü laflarla ya da sayılara yalan söylettirerek izah etmeye gayret etmesin. Bizim TBMM'de demokratik haklarımızı tanısın. Sadece koltukta oturmak, protokol kabullerini yapmak bir Meclis Başkanı'nın görevini ifa etmesi manasına gelmez."