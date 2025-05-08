Saadet Partisi Edirne'de 'Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı' Düzenliyor

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı, kentin sorunlarını ele almak ve yerel çözümler geliştirmek amacıyla "Ortak Akıl, Güçlü Şehir Çalıştayı" düzenleyecek.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin'in katılımıyla11 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacak programa, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve esnafların da aralarında bulunduğu geniş bir katılım bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, tarihi mirasa sahip Edirne'nin aynı zamanda geleceğe dair büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Edirne'nin sorunlarının çözümünde ortak aklın önemine işaret eden Karakütük, şunları kaydetti:

"Edirne'miz sadece bir tarih hazinesi değil, aynı zamanda büyük bir potansiyelin de taşıyıcısıdır. Bu potansiyelin hayata geçmesi için birlikte düşünmeye, birlikte karar vermeye ve birlikte çözüm üretmeye ihtiyacımız var.

Çalıştayımızın amacı, şehrimizin her kesiminden temsilcileri bir araya getirerek ortak akılla Edirne'nin yol haritasını belirlemektir."