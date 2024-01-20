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Saadet Partisi Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak

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Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat'taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Ankara ATO Congresium'da yapılacak toplantıda 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' sloganı kullanılacak.

Saadet Partisi, belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat'taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Ankara ATO Congresium'da 3 Şubat Cumartesi günü yapılacak toplantıda "Saadet İş Başına Haydi Bismillah" sloganı kullanılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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