Saadet Partisi Belediye Başkan Adaylarını Açıklayacak
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat'taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Ankara ATO Congresium'da yapılacak toplantıda 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' sloganı kullanılacak.
Saadet Partisi, belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda açıklayacak.
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat'taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Ankara ATO Congresium'da 3 Şubat Cumartesi günü yapılacak toplantıda "Saadet İş Başına Haydi Bismillah" sloganı kullanılacak.