Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Öğrencilere Yarı Yıl Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla ilgili öğrencilere, velilere ve öğretmenlere tatil mesajı yayınladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak yayımladığı mesajında, "Yüreğinizdeki inanç, umut ve heyecan ise geleceği aydınlık kılacak olan güçtür. Sizlere, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, kıymetli gençler; karne heyecanınıza ortak oluyor, hepinizi bir dönem boyunca vermiş olduğunuz emeklerden dolayı tebrik ediyorum. Unutmayın ki; karne sadece geçmişin özetidir. Yüreğinizdeki inanç, umut ve heyecan ise geleceği aydınlık kılacak olan güçtür. Sizlere, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı