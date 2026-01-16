Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Öğrencilere Yarı Yıl Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak yayımladığı mesajında, "Yüreğinizdeki inanç, umut ve heyecan ise geleceği aydınlık kılacak olan güçtür. Sizlere, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, kıymetli gençler; karne heyecanınıza ortak oluyor, hepinizi bir dönem boyunca vermiş olduğunuz emeklerden dolayı tebrik ediyorum. Unutmayın ki; karne sadece geçmişin özetidir. Yüreğinizdeki inanç, umut ve heyecan ise geleceği aydınlık kılacak olan güçtür. Sizlere, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum."