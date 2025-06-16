Saadet Partisi, Atama Bekleyen Öğretmenlerle Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ek atama bekleyen öğretmenler, mülakat mağdurları ve özel sektör öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul ederek, eğitimdeki güncel sorunlara dair talepleri dinledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ek atama bekleyen öğretmenler, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, öğretmenlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm talepleri masaya yatırıldı. Heyet, özellikle atama bekleyen binlerce öğretmenin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerken, mülakat sistemine yönelik eleştirilerini ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına dair taleplerini Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail bir ülkeye daha saldırdı!
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.