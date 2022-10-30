Saadet Partilileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüs devrildi. Yaşanan kaza sonucu 8 kişi yaralanırken 5 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden Saadet Partisi üyelerini taşıyan minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. 8 KİŞİ YARALANDI Kazada minibüste bulunan Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. 5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Karatay Ankara Konya Güncel Haberler

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