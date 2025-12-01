Saadet Genel Başkanı Mahmut Arıkan Lübnan'da Filistin Mültecilerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Saadet Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lübnan'da uluslararası insani yardım çalışmaları kapsamında Filistin mülteci kamplarını ziyaret etti. Arıkan, "Tarih ve coğrafya şahittir ki; Türkiye, Lübnan ve Filistin halkları, kaderi ortak tek bir ailenin fertleridir. Bugün İstanbul'un kalbi Beyrut'la atmakta, Ankara'nın duası Kudüs'le, Gazze ile birliktedir" dedi.

Saadet Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lübnan temasları kapsamında, Uluslararası Milli Görüş Organizasyonu (İMG) tarafından yürütülen "Yaşama Tutun Projesi" kapsamında hayata geçirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meslek Edindirme Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Arıkan, şunları söyledi:

"Sınırlardan neyin gireceğine, ne kadar yardımın kabul edileceğine ve hatta kimin tedavi göreceğine bile hala terörist İsrail karar veriyor. Bizler; İsrail'in ve ABD'nin iznine bağlı bir özgürlüğü reddediyoruz. Bugün Lübnan'da; farklı inançların, mezheplerin ve kültürlerin yüzyıllardır aynı gök kubbe altında yaşadığı bir medeniyet havzasındayız. Bizler bu topraklardaki çeşitliliği bir ayrışma sebebi olarak değil; bilakis kardeşliğin, hoşgörünün ve toplumsal zenginliğin en büyük teminatı olarak görüyoruz. Bu topraklarda tam 12 Filistin kampı bulunuyor. Her biri ayrı bir hikaye, her biri ümmetin kalbindeki ayrı bir yaradır. Tarih ve coğrafya şahittir ki; Türkiye, Lübnan ve Filistin halkları, kaderi ortak tek bir ailenin fertleridir. Bugün İstanbul'un kalbi Beyrut'la atmakta, Ankara'nın duası Kudüs'le, Gazze ile birliktedir. Bizler, kader ve kederi ortak olanların zaferinin de ortak olacağına inanıyoruz. Karşımızdaki gözü dönmüş Siyonist zihniyet, tetiğe basarken kurbanının inancına, mezhebine ya da kimliğine bakmıyor. Gazze'de camileri yıkan füzeler, aynı vahşetle kiliseleri de yerle bir ediyor. Siyonist İsrail'in 'Arz-ı Mevud' haritasında, bu coğrafyanın kadim halklarının hepsine biçilen rol bellidir: ya yok olmak ya da köleleşmek.

"Burada, Lübnan'daki Filistinli kardeşlerimizin sorunları bizim sorunumuzdur"

İnanıyorum ki; Müslümanlar birlik oldukça Gazze'nin üzerinde oynanmak istenen oyunlar da son bulacaktır. Yine inanıyorum ki; Ümmetin birliği, nehirden denize özgür Filistin'in teminatı olacaktır. Burada, Lübnan'daki Filistinli kardeşlerimizin sorunları bizim sorunumuzdur. Bizler kendimizi için istediğimizi kardeşlerimiz için de istiyoruz."

"Bizler bu proje ile kardeşlerimizin hayatlarını yeniden kuracakları, sürekliliği olan bir sistemin kurulmasını amaçladık"

Uluslararası Milli Görüş Organizasyonu tarafından yürütülen "Yaşama Tutun Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu proje ile gençlerimiz, meslek öğrenecek, istihdama katılacak ve her türlü soruna kendi imkanları ile çözüm üretecektir. Gençlerimiz için motosiklet tamiri ve elektrikçilik kursu. Hanım kardeşlerimiz için terzilik atölyesi. Telefon tamiri kursu, su tesisatı öğrenimi atölyesi. Bu mesleklerle başlandı. İhtiyaçlara göre yeni meslek edindirme kursları eklenecek. Eğitim çalışmalarımız büyüyerek devam edecektir. Elbette bütün bu alanlar yine sahada yapılan neticesinde belirlendi ve hazırlandı. Bizler bu proje ile kardeşlerimizin hayatlarını yeniden kuracakları, sürekliliği olan bir sistemin kurulmasını amaçladık. Organizasyonumuzun gönüllüleri Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek. Bizler bu projeyle yıkılmak isteneni inşa etmek; bitirilmek isteneni ihya etmek istiyoruz! Bir insanın, meslek sahibi olmasını sağlamak, ona aynı zamanda onur, özgüven ve bir gelecek vermektir. On yıllardır bu kamplarda doğan, büyüyen her şeye rağmen dimdik duran o gençler bugün bu sıralarda yeniden hayata tutunacaklar."

Arıkan, eğitim merkezinin ardından yine İMG tarafından hayata geçirilen "Şatilla Temiz Kamplar Çöp Toplama Projesi"nin açılışını yaptı.