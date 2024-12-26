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Saadet Gelecek Grubu TBMM'de Yeniden Grup Kurmaya Hazırlanıyor

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Saadet Gelecek Grubu, DEVA Partisi'nin desteğiyle TBMM'de yeniden bir grup kurmayı hedefliyor. DEVA Partisi milletvekillerinin Saadet Partisi'ne katılması bekleniyor.

(TBMM) - Bir milletvekilinin istifasıyla grup hakkını kaybeden Saadet Gelecek Grubu, DEVA Partisi'nin desteğiyle TBMM'de yeniden grup kurmaya hazırlanıyor. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne katılacağı belirtiliyor. Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Meclis'te yeniden bir grup kurma ve güçlü bir muhalefet alternatifi yaratma amacıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın 24 Aralık Salı günü partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından ardından milletvekili sayısı 19'a inen TBMM'de Saadet Gelecek Grubu düşmüştü.

Grubun düşmesinin ardından Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi arasında Meclis'te tekrar bir grup kurma konusunda temas kuruldu. Görüşmeler hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Meclis'te yeniden bir grup kurma ve güçlü bir muhalefet alternatifi yaratma amacıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Doğan ayrıca, Saadet Partisi grubunun tekrar Meclis'te aktif olması için DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçmek için çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Doğan, "Çalışmalarımız sadece Meclis'te bir ortak çatı oluşturmanın yanı sıra önümüzdeki seçimlerde güçlü bir muhalefet iradesi ortaya koymak için devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

"Saadet Grubu'nun grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz"

Öte yandan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Başkanlığı'na henüz bir dilekçe vermediklerini ancak Saadet Grubu'nun devam etmesi açısından sürece olumlu yaklaştıklarını belirtti. Kaya, "İki kutuplu bir siyaset içerisinde şu anda maalesef Türkiye sıkıştırılmış durumda. Türkiye'nin yeni bir yola ihtiyacı var. Bu çağrı, çok anlamlı bir çağrı. Üç partinin Meclis'te ortak grup kurma noktasındaki çalışmaları kıymetli ve üç liderin mutakabatı var. Bu bir süreç alacak, bu süreç devam ederken diğer tarafta Saadet Grubu'nun grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Bu konuda da olumlu yaklaşıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik. Grubu ayakta tutma bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Saadet Gelecek Grubu TBMM'de Yeniden Grup Kurmaya Hazırlanıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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