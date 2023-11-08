Saadet-Gelecek Grubu Gazze İzlenimlerini Anlattı: İsrail Bazen Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda 'Benim Denetim Mekanizmam Bozuldu' Şeklindeki...

İsrail’in Gazze'ye saldırıları sonrası yaşananları ve insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemek için Mısır'a giden Saadet-Gelecek Grubu Milletvekili Heyeti, izlenimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "İslam İşbirliği Teşkilatı başta, yardımların doğrudan İsrail'in denetimine girmeden, doğrudan Refah Sınır Kapısı geçişini temin edecek altyapıyı oluşturmak zorundalar. İsrail bazen Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda 'benim denetim mekanizmam bozuldu' şeklindeki gerekçelerle yardımların girişini engelliyor" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası yaşananları ve insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemek için Mısır'a giden Saadet-Gelecek Grubu Milletvekili Heyeti, izlenimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "İslam İşbirliği Teşkilatı başta, yardımların doğrudan İsrail'in denetimine girmeden, doğrudan Refah Sınır Kapısı geçişini temin edecek altyapıyı oluşturmak zorundalar. İsrail bazen Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda 'benim denetim mekanizmam bozuldu' şeklindeki gerekçelerle yardımların girişini engelliyor" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası yaşananları ve insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemek için Mısır'a giden Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den oluşan Milletvekili Heyeti, izlenimlerini TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Milletvekilleri şunları söyledi:

"GAZZE'DEN BİR GÖÇ HAREKETİNİN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞINI SİZLERE ÇOK NET İFADE EDEBİLİRİM"

Sema Silkin Ün: Gittiğimiz günden beri aslında hem İsmailiye'de güvenlik güçleriyle girdiğimiz diyaloglarda bunların hiçbirini paylaşmadık sürece zarar gelmesin diye paylaşmadık. Türkiye'de çokça tartışılan kamuoyunun hem uluslararası arenada hem ulusal arenada akışının farklı bir yere çekilmeye çalışıldığı göç meselesine Gazze'nin insansızlaştırılması meselesine çekmek istiyorum. Dünya kamuoyuna da bu yönde bir iknaya çabalayan bir siyonist medya algısı operasyonuna maruz kaldığımızı görüyoruz. Gazze'den bir göç hareketinin söz konusu olmayacağını sizlere çok net ifade edebilirim.

"BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN YÖNETİCİLERİ İSRAİL'İN TEK TARAFLI OLARAK KATLİAMI DURDURMASINI BEKLİYOR"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: Bize 'Filistin'e destek için niye gidiyorsunuz' diyenlere cevabımız şudur, TBMM Milletvekili olmaktan öte birer Müslüman olarak Filistin halkına dayanışmamızı göstermek üzere gittik. Mısır izlenimlerimizden birinci olarak Gazze halkının Filistinlilerin son derece yüksek imanı motivasyonu ve moral kaynağı bizi etkiledi. Birçok ülke açıktan bu katliamı destekliyor. Onlara destek vermesi beklenen Müslüman ülkelerin yöneticileri ise sessiz. Aslında bu süreçte gördüğümüz en tehlikeli durumda bu. Bütün İslam aleminin yöneticileri İsrail'in tek taraflı olarak katliamı durdurmasını bekliyor. İsrail, yorulup katliamı durdurduktan sonra 'bize görev verilsin biz oradaki yaralıları tedavi edelim. İnsani yardım ulaştıralım, gıda desteğinde bulunalım' düşüncesindeler. Görünenin çok ötesinde iş yaptıkları hususunu endişeyle karşılıyoruz.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya: Gazze'nin tek karasal çıkışı Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a dolayısıyla dünyanın neresinden olursa olsun bir yardım organizasyonu yapacak ülke, kişi, kurum, STK mutlaka o yardımları Refah üzerinden Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyor. Mısır Refah Kapısı'nı açsın şeklinde bir talep dile getiriliyor. Bu talep zaman zaman doğru olmakla birlikte son bir aylık zaman diliminde aslında Mısır'dan Refah'tan geçen yardım konvoylarının İsrail tarafından vurulması, hatta ambulansların bile vurulmasından dolayı Refah Sınır Kapısı içerisine geçen yardım tırları bir kere daha İsrail'in sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'na Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirilerek, orada İsrail'in denetimine tabi tutuluyor. İslam İşbirliği Teşkilatı başta, yardımların doğrudan İsrail'in denetimine girmeden, doğrudan Refah Sınır Kapısı geçişini temin edecek altyapıyı oluşturmak zorundalar. İsrail bazen Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda 'benim denetim mekanizmam bozuldu' şeklindeki gerekçelerle yardımların girişini engelliyor. Ayrıca iki hafta boyunca savaş başladığından itibaren Gazze'ye tek bir çöp bile girmemiş. Şimdi zaman zaman belki gıda, medikal ilaçlar gönderilebiliyor. İslam ülkelerinin Batı ülkelerinin yapması gereken şey Filistinli kardeşlerimizin bu yardımlara bir an önce ulaşmasını temin etmektir. Biz Süveyş Kanalı'nının girişine kadar gidebildik. Yol boyunca yardım tırlarının dünyanın farklı bölgelerinden geldiğine şahit olduk ama siyasi bir iradeye ihtiyaç var.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan: Asıl ihtiyaç İsrail'i durduracak, savaşı durduracak, siyonizme haddini bildirecek siyasi bir iradeye ihtiyaç var. İkinsici ise Gazze'ye iyi niyetle yardım ediyoruz' düşüncesiyle Gazze'nin boşaltılması hem Gazze'ye hem Filistin'e yapılabilecek en büyük ihanettir. Asla unutulmaması gereken Türkiye açısından Filistin'de yaşananlar bizim için insani bir mesele olmakla beraber milli bir meseledir. Çünkü bugün İsrail'i yönetenler bu bölgede var olan bütün ülkeleri tehdit ediyorlar ve bu işin sadece Gazze'de bitmeyeceğini gönül rahatlığı ile ifade ediyorlar. Bu çalışmanın ana nedeni hem Türk parlamentosuna hem de dünya parlamentosuna örnek olmaktı."