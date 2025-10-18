Haberler

S&P Türkiye'nin Kredi Notu ve Görünüm Güncellemesi Yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair herhangi bir güncelleme yapmadığını açıkladı. Türkiye'nin mevcut kredi notu 'BB-' ve görünümü 'durağan' olarak kalmaya devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yayımlamadı.

S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.???????

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
