Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Çanakkale'de rüzgarlı olan hava durumu balık tezgahlarına yansıdı.

Çanakkale'de rüzgarlı olan hava durumu balık tezgahlarına yansıdı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya olumsuz hava şartları yüzünden azaldı. Çanakkale balık halinde sardalya 150, olta karagöz 80, Çipura 130, Mırmır Olta 100, mezgit 150, kolyoz 70, istavrit 120, levrek 160 liradan satılıyor.

Çanakkale'de 40 senedir balıkçılık yapan Kemal Dinçer, "Hava esiyor, tekneler çıkmıyor. Bu akşam trol tekneleri başladı. Piyasaya bol çeşit gelir sardalyanın fiyatı da kendi kendine düşer. Balık bollaşır, sardalyanın alternatifi bir sürü balık olacağı için sardalyanın fiyatı da düşer" ifadelerine yer verdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title