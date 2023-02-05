RÜZGARLA YIKILAN TUĞLA DUVAR TERAS KATTA EKMEK YAPAN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ 3 YARALI Güncel Haberler İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi. İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi. Tuğla yığınları altında kalan 3 kadın yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7357 sokaktaki 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Terasta ekmek pişiren, Halime Yıldırak (45), kızı Rümeysa Yıldırak (19) ve komşuları Gülten İşçi'nin üzerine rüzgarın etkisiyle teras çevresine örülen tuğlalar devrildi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuğla yığınları altında kalarak yaralanan kadınlardan Halime Yıldırak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Rümeysa Yıldırak ile komşuları Gülten İşçi ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 'ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ ÇIKTIM' Olayın bulunduğu sokakta oturan Kadir Dayan (16), Evdeydim, çığlık sesleri duydum. Hava rüzgarlıydı, dışarı çıktığımda çığlık seslerinin hala devam ettiğini duydum. Yukarı çıktığımda duvarların kadınların üzerine çöktüğünü gördüm. İki kişi enkazın altındaydı. Birisini çıkardım diğerine yardım ettim sağ salim çıkmasına. Birisinin yüzünde kan vardı dedi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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