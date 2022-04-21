TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

"10-15 gün öncesine kadar çamurdan dolayı tarlaya giremiyorduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de son günlerde etkisini gösteren rüzgarlı hava toprağı kurutunca tekrar sulama ihtiyacı oluştu.

Son günlerde Eskişehir'de etkisini gösteren rüzgarlı hava, tarımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından sezona umutlu giren çiftçi, rüzgarın etkisiyle kuruyan tarlada adeta şok geçirdi. Bir parmak kadar altı çamur olan toprağın üstü tamamen kurudu. Kuru toprağın arasından filizlenmeyen tohum, hem gecikti hem de ilave sulamaya ihtiyaç oluşturdu. Sezona büyük umutla giren çiftçi "10 gün önce çamurdan giremiyorduk bu tarlaya" diye isyan etti.

"Yaklaşık 10-15 gündür üreticimiz sıkıntı yaşıyor ve sulama mecburiyetinde kalıyor"

Rüzgarın etkisiyle kuruyan toprakla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Çamur olacak kadar ıslak toprağın rüzgarla birlikte üzerinde oluşan kurumayla hem mahsulü geciktirdiğini hem de sulama ihtiyacı oluşturduğunu belirten Buluşan şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarının uzun sürmesiyle birlikte yaklaşık 10-15 gün öncesine kadar çamurdan dolayı tarlaya giremiyorduk. Gecikmeli de olsa sonrasında ekimlerimizi yaptık. Fakat ekimlerden kısa bir süre sonra olan rüzgarlar, 4-5 gün boyunca toprağı adeta bir tarladan diğerine taşıdı. Bu esnada da ürünler yetişmedi. Yani ekilen mahsuller, toprağın bir parmak altı çamur olmasına rağmen sulama yapmadan yetişmeyecek. Yaklaşık 10-15 gündür üreticimiz bunun sıkıntısını yaşıyor ve sulama mecburiyetinde kalıyor. Sulamayı da yaptığımız için ürünler biraz geç çıkacak. Geç kalmadan dolayı çiftçiye zararı olacak. Eskişehir merkezindeki ürünlerin hasat zamanı 6 ay oluyor. Kasım ayı geldiğinde ve kırağılar düştüğünde çiftçi için 5 aylık süreç 4 aya veya 6 aylık süreç 5 aya düşmüş olacak. Bu durumun piyasaya etkisi de devam edecek. Piyasa üzerindeki etkisi olumlu olmayacak. Biz de bir an önce tarlalarımızı sulayıp, üretimi başlamanın yollarına bakıyoruz şu anda."