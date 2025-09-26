Rüzgarın Zarar Verdiği Türk Bayrağı Yenilendi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, tarihi Hoşap Kalesi'nde rüzgarın zarar verdiği Türk bayrağı yerinden alınıp, jandarma ekipleri tarafından yenisi kaledeki surlara asıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Kalesi'ndeki Türk bayrağı, rüzgar nedeniyle zarar gördü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası gelen ihbarlar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri, zarar gören Türk bayrağının surlara asılması için bölgeye yönlendirildi. Jandarma personeli, kale surlarına halat yardımıyla çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Ekipler yeni bayrağı surlara asarken, daha önce bayrağın asılı olduğu direk, onarıldıktan sonra, bayrağın tekrar aynı yerine asılacağı belirtildi.