Rüzgarın sürüklediği paraşütçü kadın asılı kaldığı ağaçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu - Haberler

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Rüzgarın sürüklediği paraşütçü kadın asılı kaldığı ağaçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
Rüzgarın sürüklediği paraşütçü kadın asılı kaldığı ağaçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rüzgarın etkisi ile dengesini kaybedip ağaçlık alana düşen kadın paraşütçü, asılı kaldığı ağaçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rüzgarın etkisi ile dengesini kaybedip ağaçlık alana düşen kadın paraşütçü, asılı kaldığı ağaçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yamaç paraşütü yapan Damla Derici, Kırantepe mevkisinde uçuşu sırasında rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek ağaçlık alana düştü.

Ağaca asılı kalan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Derici, kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra paraşütünü de arkadaşlarının yardımıyla kurtardı.

Derici, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir havada rutin uçuşunu gerçekleştirirken bir anda artan rüzgarın sürüklendiğini söyledi.

Küçük sıyrıklar dışında önemli bir durumun olmadığını ifade eden Derici, "Speed bastım ama galiba bir sıkıntı oldu, öncesinde kontrol etmemiştim benim hatam. Sepeedde sıkıntı olunca öne doğru çıkamadım irtifa kaybettim. En son inişte de sürükledi ağaca indirdi." dedi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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