Rüzgarın Etkisiyle Gölgelik Şemsiye Yaraladı

Rüzgarın Etkisiyle Gölgelik Şemsiye Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüzgar nedeniyle gölgelik şemsiyeyi tutmaya çalışan bir kişi düştü ve hafif yaralandı. Olayda bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rüzgarın etkisiyle hareket eden gölgelik şemsiyeyi tutmaya çalışan kişi yaralandı, bir otomobilde hasar oluştu.

İlçedeki meyve sebze halinde çalışan Mehmet Şenateş, rüzgarın etkili olduğu bir anda iş yerinin önünde bulunan gölgelik şemsiyeyi tutmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredekiler yardım etmek istedi ancak Şenateş, şemsiye ile birlikte otomobilin üzerine düştü.

Olayda Şenateş hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Şenateş'in tutmaya çalıştığı şemsiyeyle birlikte yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Şenateş, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyenin havalanmak üzere olduğunu fark ettiğini belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Şenateş, "Şemsiyenin kolunu çevirerek indirmeye çalıştım. Rüzgar şiddetini artırınca ben de şemsiye ile birlikte savruldum. Savrulma sırasında diz kapağıma çarptı ve yaralandım. Şu an sağlık durumum iyi." dedi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.