"Rüzgargülü" 27 Mayıs'ta vizyona girecek - Haberler

Dedelerinin planıyla kendilerini gizemli bir oyunun içinde bulan kuzenlerin hikayesini işleyen komedi filmi "Rüzgargülü", sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin başrollerinde usta oyuncu Yılmaz Gruda, Murat Akkoyunlu ve Hande Katipoğlu ile çok sayıda çocuk oyuncu rol aldı.

Yönetmen Meryem Beyza Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun metrajlı ilk filmini çektiğini belirterek, " Film, bir dedenin hikayesini anlatıyor aslında. Torunlarıyla ve çocuklarıyla çok vakit geçiremeyen ve onlara özlem duyan bir dedenin hikayesi." dedi.

Yılmaz Gruda'nın oynadığı "İsmail dede" karakterinin, çocuklarını ve torunlarını bayram için apar topar evine davet etmesiyle hikayenin başladığını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Dede, torunlarını bir araya getirip onlarla birlikte bir oyun kuruyor aslında. Çocukların birbirleriyle iletişimleri çok kopuk, hatta birbirlerini tanımıyorlar. Dede artık bu duruma dur demek istiyor ve hepsini bir araya getirip onlarla birlikte bir oyun hazırlıyor. Beraber oynamadan kazanamayacakları bir oyun kuruyor onlara ve mecburen iletişim kurmaları gerekiyor. Bütün çocukların kendi yeteneğine göre, dede onlara bir oyun hazırlıyor ve bu maceranın içine giriyor çocuklar filmde."

Meryem Beyza Er, filmin yapımcılığını Kerim Altıntaş'ın üstlendiğine işaret ederek, "Yapımcım Kerim Altıntaş bana güvendi, inandı ve birlikte bir yola çıktık. Değerli arkadaşım Mert Selek de çok güzel bir senaryo yazdı. Birlikte çalıştık ve çok iyi bir yere getirdik senaryoyu. Oyuncular da senaryoyu okuduğu zaman, hevesle ve heyecanla sete geldi." ifadesini kullandı.

Film çekmenin zor bir süreç olduğunu ve bütün zorlukları yaşadıklarını kaydeden Er, çocuklarla kurdukları bağın bütün bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunu ve çekimlerde çocuk yaştaki oyunculara naif yaklaşmanın önemini daha iyi anladıklarını anlattı.

Er, filmi izleyen çocukların hem eğleneceğini hem de öğreneceğini sözlerine ekledi.

"Yılın en iyi aile filmi olacak, çok eğlenceliydi"

"Gül karakterini canlandıran ?10 yaşındaki çocuk oyuncu Mina Küçük, çekim süreci ve filme ilişkin, "Filmde çok eğlendik, setteki arkadaşlarımla çok iyi zaman geçirdik. Bence yılın en iyi aile filmi olacak. Çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

"Mira"yı oynayan 8 yaşındaki Ebrar Alya Demirbilek ise çekimlerin gayet eğlenceli geçtiğini ve çok güzel bir film ortaya çıktığını söyledi.

"Efe" karakterini canlandıran 11 yaşındaki oyuncu Miraç Sözer ise şunları söyledi:

"Çok eğlendik. Benim en çok eğlendiğim sahne, şimdi çok da tüyo vermek istemiyorum, Alihan ile Ebrar'ın başına yumurta düşme sahnesiydi. Ben orada yerlerde güle güle yatıyordum. O sahneyi çok sevdim, çok eğlendim." ifadesini kullandı.

Filmin akrabalık bağlarıyla ilgili bir ders verdiğini, aynı zamanda da eğlendirdiğini aktaran Sözer, "Yani bu açıdan ben yılın en iyi filmlerinden biri olacağını düşünüyorum." dedi.

"İlk defa bu kadar çok yaşıtımla filmde oynadım"

"Rüzgar"ı oynayan 12 yaşındaki Alihan Türkdemir de filme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Rüzgar, diğer torunlara kıyasla biraz daha bilge, dedesinin izinden giden bir çocuk. Dedesini daha çok seven bir çocuk. Ben aslında neredeyse ilk defa bu kadar çok yaşıtımla bir filmde oynadım ve umarım daha fazla böyle filmde oynayabilirim. Çünkü çok keyifliydi. Hep akranlarım oldukları için beraber boş vakitlerimizde oyunlar oynayabildik. Ayrıca ekip de çok sıcak kanlıydı ve genç ruhlu yönetmenimiz sayesinde güzel bir filmin ortaya çıktığını düşünüyorum. Herkesin eline sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde Almanya'dan gelen gurbetçi bir karakter olan Malik'i canlandıran Batuhan Davutoğlu, çok güzel bir aile filmi olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, en sevdiği sahnelerden birinin boya sahnesi olduğunu ifade ederek, "Çünkü bayağı eğlenmiştik. Sonra yönetmenimizi de boyamıştık. Arkadaşlarımızla çok iyi uyum sağladık. Çok güzel bir film oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bertan Özdemir ise filmde Malik'in kardeşi Dora'yı oynadığını belirterek, "Zekiyim yani hep okuyorum. Hiç böyle eğlenceli sahnelerde yokum." dedi.

K.A Yapım ve Kum Film'in çekimlerini tamamladığı filmin senaryosunu Mert Selek kaleme aldı.

Film, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan ve dedelerinin planıyla kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli oyunun içinde bulan kuzenlerin hikayesini konu alıyor.

Yapımcı şirketin "Rüzgargülü durmasın, çocuklar Playland'te oyunlar oynasın" sloganıyla hayata geçirdiği anlaşma kapsamında filmi izleyen herkes, Playland oyun ve eğlence merkezlerinde geçerli hediye oyun kuponu kazanacak.