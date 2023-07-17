Rüzgardan kopan ağaç dalı az daha canından ediyordu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde rüzgarla birlikte kopan ağaç dalı, kaldırımda yürüyen bir kişinin başına düştü. Görünmez kazada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Yenidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan bir ağacın dalı, esen sert rüzgarla birlikte koptu. Kopan ağaç dalı, o esnada kaldırımda yürümekte olan T.E. isimli bir kişinin üzerine düştü. Meydana gelen görünmez kazada, T.E. başından yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan T.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Koparak yola savrulan ağaç dallarını temizleyen itfaiye ve trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlarken, bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi personelleri, kopan ağaç dallarını testere ile keserek topladı.