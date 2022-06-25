Rüzgarda savrulan otel sundurması, Alman çifte çarptı; o anlar kamerada

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anlar, kameraya yansırken, yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu. Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti. Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel