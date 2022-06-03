Rüzgar yangına neden oldu İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle çıkan yangında, bir çiftlikte maddi hasar oluştu. İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle çıkan yangında, bir çiftlikte maddi hasar oluştu. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Mescitli Mahallesi Derekenarı mevkisinde elektrik iletim hatları koptu. Düşen teller nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki Ersun Kaya'ya ait çiftliğin saman deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çiftlikteki samanlık ve traktör zarar görürken bir buzağı telef oldu. AA / Turgay Konuralp - Güncel Ödemiş İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rüzgar yangına neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.