Rüzgar nedeniyle devrilen ağaç iki araca zarar verdiKARABÜK Karabük'te etkili olan rüzgar sonrası devrilen ağaç iki araca zarar verdi.

Rüzgar nedeniyle devrilen ağaç iki araca zarar verdi

KARABÜK Karabük'te etkili olan rüzgar sonrası devrilen ağaç iki araca zarar verdi.

Karabük'te sağanak yağmur ile şiddetli rüzgar etkili oldu. Cevizlidere TOKİ Konutlarında meydana gelen olayda rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki otomobil ile hafif ticari araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açılırken zarar gören araçlarla ilgili tutanak tutuldu.