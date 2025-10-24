Haberler

Rüzgar İnşaatın Çatısını Vurdu, Tuğlalar Düşerek Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Arnavutköy'de inşaat halindeki bir binanın çatısındaki tuğlaların rüzgar nedeniyle düşmesi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, çevredeki alanı tehlikeye attı.

Arnavutköy'de inşaat halindeki binanın çatısındaki tuğlaların rüzgarın etkisiyle düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yavuz Selim Mahallesi Olcay Sokak'ta inşaat halinde olan 2 katlı bir binanın çatısındaki tuğlalar, rüzgarın etkisiyle inşaat alanının çevresine savruldu.

Tuğlaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çatısından boş alana düşen parçalar yer aldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
500
