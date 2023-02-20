'Rüzgar gibi bir dalga bizi alıp, götürdü; epeyce sallandık'

HATAY'dan Tekirdağ'a gelerek hastanede tedavi olan Vedat Gündüz (42), depremden dakikalar önce kızı Duygu'nun su istemesi ile uyandığını belirterek, "Birden böyle rüzgar gibi bir dalga bizi alıp, götürdü.

HATAY'dan Tekirdağ'a gelerek hastanede tedavi olan Vedat Gündüz (42), depremden dakikalar önce kızı Duygu'nun su istemesi ile uyandığını belirterek, "Birden böyle rüzgar gibi bir dalga bizi alıp, götürdü. Beşik gibi epeyce salladık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı afetzedeler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelerek devlet hastanes'nde tedaviye alındı. Burada tedavi gören depremzedelerden Kırıkhan Belediyesi çalışanı Vedat Gündüz, eşi Ayşegül, çocukları Şekernaz (10), Duygu (6), İhsan Mert (3) annesi Saadet Gündüz (85) ile yıkılan tek katlı evlerinde kurtulmayı başardı.