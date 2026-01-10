Rüzgardan elektrik üretimi 3 Ocak'ta rekor kırdı

RÜZGAR enerjisinden elektrik üretimi, 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavat saat ile günlük bazda rekor kırdı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen elektriğin 4'te 1'i rüzgardan karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak günü 259 bin 76 megavat saat ile günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Rüzgarda yılın ilk haftasındaki toplam üretim önemli bir artış gösterdi. Bu dönemde üretilen elektriğin 4'te 1'i rüzgardan karşılandı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, geçen kasım ayı sonu itibarıyla 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgar kurulu gücü 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20,3'e, rüzgarın payı da yüzde 11,9'a erişti. Böylece kurulu gücün üçte biri sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

'YENİ REKORLARA İMZA ATIYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verilere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavat saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı" dedi.

HEDEF, 5 BİN MEGAVAT DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR KAPASİTESİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarının süreceğini kaydeden Bayraktar, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Deniz üstü rüzgar santrallerine yönelik olarak da YEKA modeline benzer bir modeli ortaya koymayı düşündüklerini bildiren Bayraktar, "2035'e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.