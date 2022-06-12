Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Haberler

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Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Ali Yıldırım - Güncel
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- Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

- Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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