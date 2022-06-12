Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu. - Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Güncel Sakarya Akyazı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.