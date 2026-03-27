SMA Tip-2 hastası Rüzgar bebek için yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı

BOLU'da SMA Tip-2 teşhisi konulan 5 aylık Rüzgar Göktaş'ın yurt dışındaki gen tedavisi için gereken 82 milyon TL, valilik onaylı kampanya kapsamında 100 günde toplandı. Tedavi için Dubai'ye gidecek olan Rüzgar bebek için kent meydanında yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakılırken, anne Ebru Göktaş gözyaşlarına boğuldu.

Bolu'da 31 Ekim 2025'te dünyaya gelen Rüzgar Göktaş'a, doğumundan 10 gün sonra SMA Tip-2 tanısı konuldu. Bunun üzerine anne Ebru Uğurlu Göktaş ve baba Ümit Göktaş, çocuklarının yurt dışındaki tedavisi için gerekli olan yaklaşık 82 milyon TL'nin toplanması amacıyla kampanya başlattı. Bolu Valiliği'nin onay verdiği kampanyaya kent genelinde büyük destek sağlandı. Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşların seferber olduğu süreçte birçok bağış organizasyonu düzenlendi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yardım gecelerinde önemli miktarda bağış toplandı. Ayrıca Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen programda da gönüllüler telefon başına geçerek destek çağrısı yaptı. Sadece 4 saatlik yayında 18 milyon TL, Kadir Gecesi'nde ise fitre ve zekat bağışlarıyla 7 milyon TL toplandı.

'YÜZLERCE BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI'

Rüzgar bebeğin yolculuğu öncesinde Bolu'da balon uçurma etkinliği yapıldı. Anıtpark'ta toplanan yüzlerce vatandaş, üzerinde 'SMA değil Rüzgar kazansın' yazılı mavi renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Rüzgar bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş, yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Göktaş, "Ben burayı görünce şok oldum, çok duygulandım. Hepinize gerçekten emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi desteği olan herkese ömür boyunca duacıyım. Tüm kalbimle söylüyorum. Bolu'daki bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Belediye personeline, tüm Bolu halkına. Yani bizi bu konuda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bitti ama bitti yani kazandık çok şükür" dedi.

