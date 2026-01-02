Haberler

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısından düşen demir, park halindeki otomobile saplandı
Avcılar'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından düşen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir profil, park halindeki bir otomobile saplandı. Olay sonucunda otomobilde maddi hasar oluştu.

AVCILAR'da şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından düşen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir, park halindeki otomobile saplandı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaförde kalfa olarak çalışan Bülent Sürer'in sokağa park ettiği 34 VD 0416 plakalı otomobilin üzerine, 5 katlı binanın çatısından kopan demir profil düştü. Rüzgarın etkisiyle düştüğü düşünülen demiri fark eden bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobil sahibi Bülent Sürer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tutanak tuttu. Polis ekipleri, araçta saplı halde bulunan demir profilin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir profili keserek otomobilin üzerinden çıkardı. Otomobil sahibi Bülent Sürer, aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek, demirin yoldan geçen bir kişinin ya da araçta bulunan birinin üzerine düşmemesinin büyük bir şans olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
