Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrilirken, sağanak öncesi yıldırım düşmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Rüzgar ağaç devirdi, yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrilirken, sağanak öncesi yıldırım düşmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle 200 Evler Fatih Caddesinde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri herhangi bir aracın devrilme sırasında olay yerinden geçmemesi olumsuzluğun önüne geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve temizlik personelleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ağaç yoldan kaldırılırken, kopma noktasına gelen dal kesildi.

Öte yandan 5000 Evler Şahin Tepesi mevkiinde sağanak öncesi yıldırım düşmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.