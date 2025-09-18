Rüyasında Define Gördü, Kaçak Kazı Yaptı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde rüyasında gördüğü için oturduğu müstakil binanın yanında kaçak kazı yapan anne F.T. ile oğlu D.T., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T. isimli kadın ve oğlu D.T.'nin İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil binada kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, binaya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada, binanın yan kısmından aşağı doğru 12 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde kuyu kazıldığı görüldü. Kazılan toprağı çıkarmak için ise profesyonel elektrikli vinç sistemi kurulduğu, kazılan toprağın çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

Yapılan aramalarda ise, 1 hilti, 3 kürek, 2 baret, 2 iniş takımı, 2 plastik kova, 1 5 metrelik elektrik kablosu, 12 metrelik halat ve 2 kazma ele geçirdi. Olaya ilişkin anne ve oğlu kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan anne oğul hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Anne F.T. vermiş olduğu ifadede, rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu sebeple kazmaya başladıklarını ve bir süredir devam ettiklerini söylediği öğrenildi.