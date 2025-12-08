Rusya: Zaporijya ve Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri eylemlerinde cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Novodanilovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çervonoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kuçerovka, Donetsk bölgesinde de Rovnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel