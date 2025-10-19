Haberler

Rusya, Zaporijya ve Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde Poltavka ve Çunişino yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçlerinin cephede ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
