Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya'daki Uspenovka yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, 95 binden fazla insansız hava aracı, 635 hava savunma füze sistemi, 25 bin 889 tank ve zırhlı araç, 1609 çok namlulu roketatar, 31 binden fazla obüs ve havan topu ile 46 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.