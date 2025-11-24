Rusya, Zaporijya'da Zatişye Kontrolünü Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Rus güçleri, cephe hattında ilerleme kaydederek bu yerleşim yerini kurtardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Zatişye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk Petrovskoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Tihoye ve Otradnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel