Haberler

Rusya, Zaporijya'da Olgovskoye Yerleşimini Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini ve Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırılar sonucunda Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Et denince akla gelen kentte skandal! 1,5 ton et imha edildi

Et denince akla gelen kentte skandal! Ahırda bulundu, tam 1,5 ton
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz

Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.