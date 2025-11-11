Rusya, Zaporijya'da Novouspenskoye Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerleme kaydettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Novouspenskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Gnatovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye ve Sladkoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel