Rusya: Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Prilipka, Dnipropetrovsk bölgesinde de Andreyevka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

