Rusya, Zaporijya Bölgesinde Yeni Bir Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Rıbnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattında ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Rıbnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya'daki Rıbnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
