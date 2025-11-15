Rusya, Zaporijya Bölgesinde Yablokovo'yu Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının birçok yönünde ilerleme kaydettiği ve Doğu askeri grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Yablokovo'yu kurtardığı belirtiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel