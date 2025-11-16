Rusya, Zaporijya Bölgesinde İki Yerleşim Yerini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Rovnopolye ve Malaya Tokmaçka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Bu gelişme, Rus silahlı güçlerinin Ukrayna'daki askeri operasyonları kapsamında yaşandı.
Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiği bildirilen açıklamada, "Doğu ve Dnepr askeri gruplara bağlı birlikler, Zaporijya bölgesinde Rovnopolye ve Malaya Tokmaçka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel