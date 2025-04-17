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Rusya Yüksek Mahkemesi'nden Taliban Yasağının Askıya Alınması Kararı

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Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili getirilen yasağın askıya alınmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme, bu kararın ardından FSB'ye terör listesinde değişiklik yapılması için bilgi verileceğini duyurdu.

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine başkent Moskova'da toplandı.

Basına kapalı oturumda Taliban'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın askıya alınması kararlaştırıldı.

Alınan kararın, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) "terör" listesinde değişiklik yapması için iletileceği bildirildi.

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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