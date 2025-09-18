Rusya, Yeni Yörünge Uzay İstasyonunu 2028'de Fırlatmayı Planlıyor

MOSKOVA, 18 Eylül (Xinhua) -- Rusya, yeni yörünge uzay istasyonunun ilk modülü 2028 yılında uzaya göndermeyi planlıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Direktörü Dmitry Bakanov, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'nın yeni uzay istasyonunun Ay'a yolculukta fırlatma noktası olarak hizmet vereceğini belirtti. Bakanov, Ay'da insan yaşamını destekleyen altyapının geliştirilmesi amacıyla yeni istasyonda özel teknolojilerin test edileceğini kaydetti.

Rusya Federal Uzay Ajansı, 2022 yılında yaptığı açıklamada Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılıp kendi yörünge servis istasyonunu inşa etmeye başlayacağını duyurmuştu. Ajans, 2023'te yaptığı açıklamada ise Uluslararası Uzay İstasyonu operasyonunu 2028 yılına kadar uzattıklarını belirtmişti.

Ajansın verdiği bilgilere göre projenin finansmanına 608,9 milyar ruble (yaklaşık 7,3 milyar ABD doları) ayrıldı.