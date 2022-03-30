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Rusya'dan ateşkes açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'dan ateşkes açıklaması

Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zaporijya, Mariupol, Ateşkes, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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