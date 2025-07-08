Rusya, Yale Üniversitesini 'İstenmeyen Kuruluş' İlan Etti

Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle ABD'de bulunan Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararı aldı.

Başsavcılığın basın servisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.

Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve Rusya'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini 'istenmeyen' olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.