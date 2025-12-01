Haberler

Rusya, Yabancılardan Biyometrik Veri Toplamaya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, 1 Aralık itibarıyla sınır geçiş noktalarında yabancılardan biyometrik kişisel verilerin toplanmasına başladı. Bu uygulama, yeni yönetmeliklerin test edilmesi aşamasında yürürlüğe girmiştir. Belarus vatandaşları ve belirli diğer gruplar için bu uygulama geçerli olmayacak.

MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Rusya, 1 Aralık'tan itibaren teknik olarak mümkün olan sınır geçiş noktalarında yabancılardan biyometrik kişisel verilerin toplanmasına başladı. Yerel basında yer alan habere göre uygulama, yabancı uyrukluların ülkeye giriş ve çıkışlarını düzenleyen yönetmeliklerin test edilmesinin yeni aşaması kapsamında yapılacak.

7 Kasım 2024 tarihinde kabul edilen 1510 sayılı karara göre, uygulama Belarus vatandaşları, altı yaşın altındaki çocuklar, diplomatik misyon ve konsolosluk temsilcileri ile diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için geçerli olmayacak.

Habere göre pilot program 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yabancılardan biyometrik veri toplama uygulaması bir yıl önce Moskova'daki dört havalimanı ve Orenburg bölgesindeki Mashtakovo sınır geçiş noktası dahil sadece birkaç bölgeyi kapsayacak şekilde başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.