Rusya, Yabancılardan Biyometrik Veri Toplamaya Başladı

MOSKOVA, 1 Aralık (Xinhua) -- Rusya, 1 Aralık'tan itibaren teknik olarak mümkün olan sınır geçiş noktalarında yabancılardan biyometrik kişisel verilerin toplanmasına başladı. Yerel basında yer alan habere göre uygulama, yabancı uyrukluların ülkeye giriş ve çıkışlarını düzenleyen yönetmeliklerin test edilmesinin yeni aşaması kapsamında yapılacak.

7 Kasım 2024 tarihinde kabul edilen 1510 sayılı karara göre, uygulama Belarus vatandaşları, altı yaşın altındaki çocuklar, diplomatik misyon ve konsolosluk temsilcileri ile diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için geçerli olmayacak.

Habere göre pilot program 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yabancılardan biyometrik veri toplama uygulaması bir yıl önce Moskova'daki dört havalimanı ve Orenburg bölgesindeki Mashtakovo sınır geçiş noktası dahil sadece birkaç bölgeyi kapsayacak şekilde başlamıştı.